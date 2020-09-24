Коронавирус в Финляндии ускорился в два раза

Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии предупредило, что коронавирус вновь распространяется в стране ускоренными темпами после нескольких месяцев относительного затишья. Об этом сообщает Reuters.

Финские власти заявили, что число выявленных за последние две недели случаев резко выросло до 798. Для сравнения, за предыдущий аналогичный отрезок времени было зафиксировано в два раза меньше случаев заболевания COVID-19 — 387. При этом страна остается одной из лучших в Европе по этому показателю.

Ранее сообщалось, что с 28 октября Финляндия закроет границы со странами-соседями — Швецией и Норвегией. Такие меры вызваны высокими показателями заболеваемости в Швеции и Норвегии. Правила пока не будут касаться рабочих поездок, в страну также можно въехать «по семейным обстоятельствам». Перед этим финские власти в очередной раз отказались открывать внешние границы для приезжих из России.

По последним данным, в Финляндии заражены коронавирусом 9,3 тысячи человек. 343 инфицированных погибли.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться