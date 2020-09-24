Модель показала гематомы на лице из-за заболевания и удивила поклонников

Австралийская плюс-сайз-модель показала последствия аутоимунного заболевания на селфи и удивила подписчиков. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

31-летняя Робин Лоули (Robyn Lawley) поделилась несколькими фотографиями, на которых запечатлела гематомы по всему лицу и кровоподтеки в глазу, возникшие из-за волчанки (острое заболевание соединительной ткани). Известно, что девушка также страдает от антифосфолипидного синдрома (APS), который вызывает у нее судороги.

Фото опубликовано @robynlawley

«Иногда социальные сети могут казаться такими пугающими, что я от них отстраняюсь, а иногда мне нравится, что люди могут показать себя настоящих. Даже если это также некомфортно, как на этом фото (друзья-страдальцы, вы не одиноки)», — подписала она пост.

Поклонники модели восхитились ее внешностью и принялись писать слова поддержки в комментариях. «Ты все еще самая прекрасная женщина», «Рада, что ты поделилась этими снимками. Ты крутая, Робби», «Ты невероятно сильная женщина!», «Я чертовски восхищена и горда тобой», — высказывались они.

Ранее в сентябре дрожащие из-за волчанки руки Селены Гомес на видео о нанесении макияжа взволновали фанатов. На кадрах певица поэтапно накладывает на свое предварительно очищенное лицо разные косметические средства. Поклонников взволновало состояние Гомес, вызванное заболеванием.