Посол США удивился углубившейся яме в отношениях с Россией

Посол США в России Джон Салливан описал положение дел в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

Американский представитель рассказал, что его удивляет, насколько ухудшились отношения между государствами за последнее время. Салливан вспомнил приезд бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в 2017 году. «Он [Тиллерсон] говорил, что мы достигли низшей точки в отношениях, но (...) надо прекратить рыть эту яму. К сожалению, за последние три с половиной года яма между нами лишь увеличилась», — отметил посол.

При этом Салливан не увидел перспектив развития диалога, объяснив это проводимой Москвой политикой. В качестве примера он отметил ситуацию с Алексеем Навальным и вмешательство России в американские выборы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с госпитализацией Алексея Навального может использоваться западными странами как повод для усиления санкционного давления на Россию

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи местной больницы. После этого Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Через две с половиной недели, 10 сентября, Навальный полностью пришел в себя, 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, а 22 сентября — выписали.

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