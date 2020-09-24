Второе за четыре дня землетрясение произошло в Сибири

В Горловской впадине в Искитимском районе Новосибирской области произошло второе за последние четыре дня землетрясение в Сибири, передает ТАСС со ссылкой на директора Алтае-Саянского филиала «Единой геофизической служба РАН» Александра Еманова.

По его словам, магнитуда землетрясения составила 4,1. Еманов отметил, что разрушительной ее назвать нельзя, однако в этом угольном бассейне землетрясений такой магнитуды еще не было.

«Вот интересно, будут ли более сильные землетрясения и когда? Мы изучаем такие вещи вместе с "Сибантрацитом". Мы займемся этим в следующие два месяца», — сказал Еманов.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 случилось в районе Байкала 21 сентября. Эпицентр землетрясения располагался в 84 километрах к юго-западу от Иркутска, население которого составляет 586 тысяч человек, и в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка. Очаг залегал на глубине два километра.

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