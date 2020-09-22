Камеры в магазине сняли на видео сильное землетрясение под Иркутском

vk

Камеры наблюдения в магазине в городе Слюдянка Иркутской области сняли момент сильного землетрясения, произошедшего в ночь на 22 сентября. Видео опубликовано в группе «Подслушано Слюдянка» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как трясутся стеллажи с товарами, несколько предметов падает на пол.

Мэрия Иркутска ввела режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находится в 84 километрах от города — в рабочем поселке Култук в Слюдянском районе, там толчки достигали восьми баллов. Очаг залегал на глубине двух километров. В Иркутске и Слюдянке толчки достигали 5-6 баллов. Магнитуда землетрясения составила 5,9. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.