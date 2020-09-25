В Красноярском крае вакцинируют диких животных от бешенства

На севере Красноярского края диких животных вакцинируют от бешенства. Для этого ветеринары разложат корм с вакциной в местах кормления хищников. Об этом пишет «Таймырский телеграф» со ссылкой на руководителя службы регионального ветнадзора Михаила Килина в пятницу, 25 сентября.

«Для этого закуплено более 400 тысяч доз вакцины. На север края — в Норильск, Туруханск, Игарку и на Таймыр — приманки уже отправлены водным транспортом», — пояснил Килин. По его словам, такая процедура проводится уже второй год — осенью и весной.

Килин уточнил, что как правило бешенство переносят лисы. Но эффект от вакцинации есть, подчеркнул специалист. Так, если в 2019 году в регионе было зарегистрировано 43 случая бешенства, то в 2020-м — 15.

Ранее на Чукотке объявили карантин из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в районе города Анадырь после случая заражения лисы бешенством. Сообщалось, что в окрестностях чукотской столицы выросла численность рыжих лисиц, переносящих бешенство, которое может вызвать смерть у человека. Ученые отмечали, что случай заражения домашнего животного бешенством выявлен впервые за последние три года.