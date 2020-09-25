Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования. Соответствующую публикацию артист разместил на своей странице в Instagram.

Подмосковный особняк поп-исполнителя расположен в Мякининской пойме, в клубном поселке на небольшом полуострове. По утверждениям активистов, дом и прилегающий к нему участок занимают прибрежную территорию, перекрывая другим гражданам доступ к общему водному объекту — Живописной бухте, которая входит в акваторию Москвы-реки. Это подтверждается и фотографиями особняка, днем ранее растиражированными СМИ.

Материалы по теме Босоногий и Крутой Пугачева с Киркоровым и секс-символ с сотней женщин: как развлекалась Россия на фоне чеченской войны Налей и отойди Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие

Между тем, согласно нормам Водного кодекса РФ, водоемы, находящиеся в федеральной или муниципальной собственности, должны быть доступны всем — огораживать прибрежные территории заборами запрещается. За несоблюдение этого положения для физических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа (3-5 тысяч рублей).

В ответ на появившуюся информацию о нарушении им закона, Киркоров опубликовал в Instagram фото из особняка в Греции, где он отдыхал. Поблагодарив хозяина коттеджа, он заключил, что «в этом доме, кстати, у меня тоже замечательный доступ к воде».

По данным «Комсомольской правды», Киркоров вместе с детьми поселился в Мякининской пойме в 2017 году. Дом с участком обошлись ему в 12 миллионов долларов (около 926 миллионов рублей по текущему курсу). В общей сложности усадьба занимает около гектара. В главном доме помимо стандартных жилых и хозяйственных помещений есть две отдельных комнаты для наград артиста и особо ценных подарков от поклонников.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться