Поддержавший протесты в Белоруссии заммэра Ялты отреагировал на свое увольнение

Заместитель мэра Ялты Михаил Загорцев, которого уволили после высказываний о протестах в Белоруссии, отреагировал на произошедшее, сказав, что изначально не планировал работать в администрации. Он приехал в Крым подлечиться. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

По его словам, он был знаком с мэром Ялты, и тот предложил ему занять должность своего заместителя. Из «желания помочь в работе» Загорцев согласился, однако «некоторые местные товарищи» якобы решили использовать эту ситуацию против него. «Как только появилось мое назначение, в тот же день и появилось это обращение», — сказал Загорцев.

Речь идет о ставшем причиной увольнения видеоролике, в котором он попросил россиян не вмешиваться в дела соседней страны и поддержал протестующих. Загорцев подчеркнул, что записывал его еще в августе и рассылал «персонально нескольким людям», а не публиковал в открытом доступе.

Загорцев подчеркнул, что «не на должностях был», когда записывал это обращение. А если бы был «на должности», то не позволил бы себе таких высказываний, заверил он.

«Эту ситуацию использовали, ее раздули. Я не хотел бы, чтобы это продолжалось, надо всем успокоиться и понять, что мы вообще в жизни хотим, что делаем», — заключил Загорцев.

Об увольнении Загорцева после высказываний о протестах в Белоруссии стало известно ранее. Об этом сообщил градоначальник Иван Имгрунт. По его словам, заявления чиновника «несовместимы с должностью заместителя». «Решение принято в связи с тем, что выяснилось [про] его интервью, о котором на момент приема в администрацию нам было неизвестно», — пояснил Имгрунт.