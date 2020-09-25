Мэр Ялты уволил заместителя за поддержку протестов в Белоруссии

Заместителя мэра Ялты Михаила Загорцева уволили после высказываний о протестах в Белоруссии. Об этом градоначальник Иван Имгрунт рассказал РИА Новости.

По его словам, заявления чиновника «несовместимы с должностью заместителя». «Решение принято в связи с тем, что выяснилось [про] его интервью, о котором на момент приема в администрацию нам было неизвестно», — пояснил Имгрунт.

В августе, незадолго до своего назначения, Загорцев записал открытое видеообращение, в котором призвал россиян не вмешиваться в дела соседней страны и поддержал протестующих. Также он призвал белорусских чиновников, полицейских и силовиков перейти на сторону народа. Мужчина заявил, что гордится своими детьми, которые в первый же день пошли на баррикады.

Ранее протестующих в Белоруссии поддержал первый президент СССР Михаил Горбачев. Он отметил, что «молодцы белорусы» — проявили характер.

Акции протеста в Белоруссии идут второй месяц. Поводом стали прошедшие 9 августа президентские выборы. По мнению граждан, результаты были сфальсифицированы. Очередные демонстрации прошли в Минске 23 сентября после тайной инаугурации Александра Лукашенко.