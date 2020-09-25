В российском регионе осужденная за разбой пара сбежала из-под конвоя

Пара, которую осудили за разбойные нападения, сбежала из-под конвоя в Иркутской области. Полиции удалось задержать преступников, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Отмечается, что 31-летний мужчина и 24-летняя женщина были осуждены в 2018 году за серию нападений в Краснодарском крае и Иркутской области. В начале сентября текущего года оих доставили в иркутское региональное управление внутренних дел, однако на обратном пути в исправительное учреждение пара ввели в заблуждение конвоиров и скрылась.

Вычислили их местонахождение только 23 сентября. Их осудили по части 2 статьи 313 УК РФ («Побег из-под стражи лицом, отбывающим наказание, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Срок заключения составит два месяца.