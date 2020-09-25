Школьник разрезал решетку в зоопарке и выпустил на свободу 70 обезьян

Полицейские в японском городе Тиба арестовали школьника по подозрению в том, что он выпустил из вольера в зоопарке 70 обезьян. Об этом сообщает издание Japan Today.

Утром 10 июня сотрудник зоопарка в городе Фуццу обнаружил в ограде вольера с японскими макаками дыру диаметром 30 сантиметров. Проволочный забор был перерезан острым предметом. В результате сбежали 70 содержавшихся в вольере приматов.

В среду, 23 сентября, полицейские арестовали 16-летнего школьника по подозрению в вандализме. Его удалось обнаружить после того, как принадлежащий другу подростка автомобиль попал на установленные в зоопарке камеры видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, имеют ли отношение к произошедшему друзья задержанного.

Удалось ли поймать разбежавшихся обезьян, не сообщается.

Ранее сообщалось, что студент из малайзийского района Бату-Пахат, штат Джохор, нашел в джунглях потерянный телефон, на котором появились селфи обезьяны. Малайзиец предположил, что обезьяна пробралась к нему домой через открытое окно и похитила телефон.