Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по «Новичку»

Противоречий в заявлениях МИД РФ и Службы внешней разведки (СВР) по наличию и производству «Новичка» на территории России нет. Таким образом ответил на соответствующие сообщения представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кроме того, он отметил, что у России пока нет достоверных фактов о наличии химоружия на территории страны, чтобы беспокоиться по этому поводу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в стране никогда не производились какие-либо химикаты под названием «Новичок». Она также подчеркнула, что позиция Москвы по данному вопросу остается без изменений. «Что касается многочисленных рассуждений на эту тему частных лиц, неточных интерпретаций СМИ заявлений представителей органов власти РФ, то, мне кажется, они не нуждаются в комментариях», — добавила дипломат.

Глава СВР Сергей Нарышкин 15 сентября напомнил, что все запасы отравляющего вещества «Новичок» в России уничтожены согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Нарышкин добавил, что уничтожение запасов яда было зафиксировано в установленном порядке.

В последние годы в прессе под «Новичком» подразумевают семейство отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которое включает в себя несколько похожих друг на друга соединений. Среди последних известны вещества под наименованиями A-230, A-232, A-234 и А-242, структурные формулы данных химикатов внесены в Список 1 отравляющих веществ, подпадающих под действие Конвенции о запрещении химического оружия.

Владимир Углев, один из создателей веществ, ставших известными как «Новичок», заявлял «Коммерсанту» в 2018 году, что химикатов под таким названием действительно не было. «Были вещества А-230, А-234, А-232, А-242 — все», — говорил он. Аналогичные высказывания насчет «Новичка» в разное время делали и высокопоставленные российские официальные лица, в том числе глава МИД Сергей Лавров.