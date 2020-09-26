Во Франции застрелили чеченца

Во французском городе Эврё застрелили 27-летнего чеченца. Об этом сообщает радиосеть France Bleu со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в пятницу, 25 сентября, около 18:00 по местному времени в одном из баров. Свидетели произошедшего рассказали, что между представителями чеченской и африканской диаспор завязалась драка. Один из участников потасовки достал пистолет, выстрелил в оппонента и скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

В июне в Дижоне начались беспорядки после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для совершения мести. Многие были вооружены. Тогда отмечалось, что в стычках пострадали 11 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.