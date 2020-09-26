Власти Подмосковья рекомендовали пожилым гражданам соблюдать самоизоляцию

Жителям Московской области старше 65 лет и с хроническими заболеваниями с 28 сентября рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное постановление, подписанное губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Подобные меры были введены из-за ситуации с коронавирусом. «Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», — говорится в документе.

Также работодателям рекомендовали перевести максимальное количество работников на дистанционную работу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил пенсионеров и горожан с хроническими болезнями быть аккуратнее и самоизолироваться.