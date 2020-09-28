Крым предложили сделать площадкой переговоров по Нагорному Карабаху

Крым может стать площадкой для переговоров по Нагорному Карабаху, где начались вооруженные столкновения. С таким предложением выступил депутат Госдумы Руслан Бальбек, его цитирует РИА Новости в понедельник, 28 сентября.

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«Мы готовы предоставить площадку на полуострове и предлагаем официальным Баку и Еревану сесть за стол переговоров и решить проблему мирным путем», — сказал он.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал обеспокоенность из-за происходящего в Нагорном Карабахе. Он призвал стороны конфликта прекратить боевые действия.

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах. Баку и Ереван не могут урегулировать территориальные разногласия уже 30 лет.