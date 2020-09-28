Российским рабочим позволят сидеть стоя

Созданная в России технология позволяет человеку сидеть стоя, заявил РИА Новости заместитель гендиректора по спецпроектам предприятия «Ростех-Доверенные платформы — Робототехнические комплексы» (РТ-ДП РК) Максим Скоков.

«Один из элементов промышленного экзоскелета, который мы создали для рабочих, так называемый экзостул. Это технология, позволяющая человеку сидеть стоя. Экзостул фиксирует положение коленного сустава, и у человека возникает ощущение, будто он сидит на настоящем стуле», — рассказал замгендиректора РТ-ДП РК.

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По его словам, «устройство поможет тем рабочим, которые всю смену стоят за конвейером», поскольку, как показывают исследования, производительность монотонного труда падает в течение дня. Скоков отметил, что серийное производство подобных экзоскелетов может начаться после получения гранта.

«Испытания гражданских экзоскелетов сложны, четкие их методики до сих пор не разработаны ни в России, ни за рубежом. Сегодня у нас в стране есть Институт медицины труда, который претендует на лидерство в данной сфере. К 2021 году институт должен разработать два ГОСТа, сертифицирующих экзоскелеты как средства индивидуальной защиты», — добавил он.

В январе 2019 года генеральный директор компании-разработчика изделия «ГБ Инжиниринг» Сергей Смаглюк заявил, что российский серийный экзоскелет ЭО-01.02 является «дуракоустойчивым».