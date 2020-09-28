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Рабочие российского завода отравились фтором

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Фото: @halopolymer

В Кирово-Чепецке Кировской области семеро рабочих одного из местных заводов отравились фтором. Управление Следственного комитета по региону проводит проверку. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 28 сентября.

«С 23 по 27 сентября в больницу обратились семь мужчин — рабочих АО "ГалоПолимер" — с жалобами на ухудшение самочувствия. В процессе оказания им медицинской помощи было установлено, что причиной ухудшения состояния их здоровья стало отравление соединениями фтора», — приводит агентство сообщение главка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Степень тяжести вреда здоровью рабочих устанавливается. Проводится проверка исполнения законодательства об охране труда.

«ГалоПолимер» позиционирует себя как одного из крупнейших мировых производителей фторполимерной продукции и единственной компанией в России, занимающейся производством специализированных фторполимеров. Согласно информации на сайте компании, ей принадлежит 9 процентов мирового рынка.

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