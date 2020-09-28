Менеджер Бузовой отреагировал на вызов певицы на боксерский поединок

Антон Богославский, пиар-менеджер Ольги Бузовой, отреагировал на вызов певицы на поединок, который сделала боксерша Ангелина Семенова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Представитель телеведущей отметил, что подобное предложение не вызывает любопытства, так как он ничего не знает о том, кто его сделал. Он также добавил, что сейчас певица занята на съемках телешоу «Ледниковый период», посвященного фигурному катанию, и обучается «безумно красивому виду спорта».

Ранее в понедельник, 28 сентября, Семенова заявила, что готова побоксировать с 34-летней певицей. «Надеюсь, ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого», — заявила боксерша.

В августе Семенова потерпела поражение на турнире в Казани. 21-летняя Анна Красноперова нокаутировала соперницу на девятой секунде боя, и это одно из самых быстрых досрочных завершений поединка в истории женского бокса.