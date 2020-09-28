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Раскрыты основные причины поломки компьютеров

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Фото: Pichi Chuang / Reuters

Перегрев является одной из главных причин поломки компьютера. Из-за повышенной температуры может выйти из строя как монитор, так и центральный процессор, сообщает издание Overclockers.

По словам автора, из-за перегрева в основном страдает процессор, у которого высыхает термопаста, и видеокарта, в случае которой повышенный нагрев может наблюдаться из-за износа наклеек-термопрокладок. В обоих случаях проблема решается заменой компонентов. Также из-за высокой температуры железа на корпусе монитора ПК могут появиться трещины. «Монитор обычно нагревается, а пластик от перепадов температур теряет прочность», — говорится в материале. При этом чаще всего монитор может прийти в негодность из-за появления битых пикселей на экране.

Еще одной важной причиной нагрева компьютера автор считает скопления пыли, появляющиеся со временем на компонентах ПК. Пыль не только может нанести помехи охлаждению, но и впитать влагу и тем самым ускорить окисление контактов. Системный блок компьютера необходимо периодически открывать и прочищать внутренние компоненты с помощью кисточки и баллончика с сжатым воздухом.

В материале говорится, что во избежание перегрева нужно обеспечить достаточную продуваемость системного блока, то есть убедиться, что в нем установлены вентиляторы как на вдув, так и на выдув. Также автор не советует закрывать отверстия на корпусе ПК, необходимые для вентиляции.

Журналисты издания отметили, что периферия ПК — мышь и клавиатура — также могут сломаться. Как правило, мышь может выйти из строя из-за изгиба шнура на входе в корпус устройства, износа колесика прокрутки и тефлоновых ножек. Причиной поломки клавиатуры могут быть износ механизма клавиш и исчезновение надписей на клавишах из-за повышенной эксплуатации.

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