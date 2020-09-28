Правоохранители проверят высказывания Милова о Рошале

Правоохранительные органы проверят высказывания Владимира Милова о докторе Леониде Рошале, который прокомментировал факт госпитализации Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Проводится проверка на наличие признаков преступления по статье о клевете (статья 128.1 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства.

5 сентября российские врачи обратились к немецким коллегам и призвали их создать совместную группу по ситуации с Навальным, с предложением выступил Рошаль. Отмечается, что затем в интернете появилось видео с высказываниями Милова в отношении Рошаля.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Россиянин впал в кому и несколько дней пролежал в городской больнице, после чего его перевезли в Берлин. Европейские токсикологи сделали анализы и заявили, что в крови и моче пациента обнаружены следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Их же нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов.

В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.