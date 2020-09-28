СК выпустил фильм про погибших при исполнении долга следователей

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Следственный комитет (СК) России выпустил фильм, посвященный сотрудникам ведомства, которые погибли при исполнении долга. Запись размещена на официальном YouTube-канале СК.

«Риск стать жертвой преступника — неотъемлемая часть профессии следователя. Сюда идут люди отважные, честные, ответственные <...> СК РФ не только бережно сохраняет память о погибших при исполнении служебного долга, но и помогает их родственникам. Многие сыновья погибших следователей уже решили пойти по стопам своих героических родителей», — указано в тексте под видео.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники следственных управлений помогают детям погибших коллег в подготовке к поступлению в учебные заведения СК России. Там также добавили, что всех приходящих на службу каждое утро встречает доска с высеченными золотом именами сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга.