В Следственном комитете России появилось новое подразделение

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин принял решение создать новое подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По словам Петренко, в настоящее время сотрудники СКР расследуют большое количество экологических преступлений. Появилось много специалистов, которые приобрели значительный опыт в этой сфере. Их объединение в одном подразделении позволит улучшить качество расследования дел, связанных с причинением вреда окружающей среде и здоровью людей.

Исследования показали, что в последние годы растет обеспокоенность населения проблемами экологии — загрязненностью окружающей среды, почвы и воздуха. Многие происшествия обусловлены человеческим фактором. Экологические последствия негативно влияют и на эпидемиологическую ситуацию.

В СКР считают, что недавно созданный судебно-экспертный центр позволит оперативно проводить сложные виды экспертиз по таким уголовным делам и выявлять причины случившегося.

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