Таиланд продлил режим ЧП из-за коронавируса

Таиланд продлил режим чрезвычайного положения из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости.

Он продлится еще месяц, до 31 октября. Решение приняли на заседании полного состава Национального центра по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Это шестое продление режима ЧП. Оно принято в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в мире пока не улучшается, уже более 33 миллионов заболели, миллион человек скончались», — заявил пресс-секретарь Национального центра Тхависин Висануйотхин.

Отмечается, что режим ЧП существует для того, чтобы власти Таиланда могли принимать решения о мерах по борьбе с инфекцией «в обход бюрократических процедур». По последним данным, в стране 3,5 тысячи зараженных, 59 человек умерли.

В некоторых странах говорят о начале второй волны пандемии COVID-19. Так, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила, что ситуация с коронавирусом в ряде стран Европы значительно ухудшилась.

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