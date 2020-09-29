В Арктике найдены новые виды птиц

Биологи обнаружили в южном кластере национального парка «Русская Арктика» виды птиц, которые не характерны для этого региона, сообщает пресс-служба заповедника.

Директор парка Александр Кирилов рассказал, что новые виды были найдены во время летней экспедиции на севере Новой Земли. Ученые наблюдали за видовым биологическим разнообразием орнитофауны и неожиданно встретили деревенскую ласточку (Hirundorustica) и пеночку-теньковку (Phylloscopus collybita). «Оба вида характерны для более южных районов, и ранее встречи с ними на особо охраняемых природных территориях описаны не были», — уточнил Кирилов.

По его словам, еще в начале июля на мысе Желания специалисты заметили трех ласточек, охотившихся на насекомых над пресным озером Отрадным. Так далеко на севере их видели впервые. В том же районе 8 сентября пролетала птица теньковка.

Ласточки и другие новые виды птиц могли попасть на север из-за глобальных изменений климата в Арктике или с потом сильного ветра южного направления, предположил заместитель директора национального парка «Русская Арктика» по научной работе Иван Мизин. «Мы становимся свидетелями передвижения видов на север. Понять, насколько серьёзны такие процессы, поможет ежегодный мониторинг территории», — сказал он.

Экспедиция также впервые запечатлела на фото черную казарку (Branta bernicla) и белоклювую гагару (Gavia adamsii). Последнюю внесли в новую редакцию Красной книги России.