Молодым матерям Пермского края помогут открыть бизнес

В Пермском крае молодым матерям с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске помогут открыть бизнес. В регионе стартует образовательная программа «Мама-предприниматель», запущенная Центром поддержки предпринимательства «Мой Бизнес» и Агентством по развитию МСП. Об этом сообщает издание «Вечерние ведомости».

«Проект создан для тех, кто хочет сочетать профессиональную самореализацию с заботой о семье. В течение пяти дней образовательных интенсивов бизнес-тренеры и эксперты научат формировать сильную команду, управлять продажами, вести маркетинговую стратегию, эффективные переговоры и продвижение своего дела», — рассказал руководитель краевого Фонда поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.

Прием заявок на участие уже стартовал, обучение пройдет с 18 по 23 ноября. Образовательная программа стала частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

После обучения предпринимательницы примут участие в конкурсе бизнес-проектов, где будет разыгрываться грант в размере 100 тысяч рублей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.