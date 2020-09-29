Instagram-модель случайно оголилась перед камерой

Американская Instagram-модель и YouTube-блогер Триша Пайтас (Trisha Paytas) случайно показала зрителям интимные части тела, танцуя перед камерой в нижнем белье. Об этом пишет HITC.

24 сентября 32-летняя американка загрузила в TikTok несколько роликов, где демонстрировала подписчикам новое нижнее белье. В одном из видео, на котором женщина танцевала под музыку, зрители увидели ее гениталии и обсудили это в Twitter. «Я слышала, что Триша Пайтас показала свои интимные части в TikToke. Это правда или сплетни?» — написала одна из пользовательница.

Вскоре TikTok удалил ролик со своей платформы, ссылаясь на правила сообщества. В них говорится, что любое изображение обнаженного тела публиковать запрещено.

Пайтас уже не первый раз попадает в подобную историю. Ранее, как сообщает Daily Dot, ее уже обвиняли в том, что она обнажалась перед камерой. В 2019 году она показала гениталии во время записи фанатского мюзикла «Биттлджус». Сама она категорически отрицала все обвинения.

Пайтас неоднократно рассказывала, что до популярности в социальных сетях она подрабатывала стриптизершей. Сейчас на ее YouTube подписаны 1,35 миллиона юзеров, а на Instagram — 2,2 миллиона.