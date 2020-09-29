Меган Маркл и принц Гарри раскрыли правду о своем участии в реалити-шоу

Представитель принца Гарри и его супруги Меган Маркл раскрыл правду об участии четы в реалити-шоу сервиса Netflix. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, герцог и герцогиня Сассекские не принимают участия в съемках подобных программ.

Ранее издание The Sun сообщило, что супруги снимутся в документальном фильме для видеосервиса Netflix и покажут свою реальную жизнь. По информации издания, кинокартина в основном будет о филантропии пары, а не о том, чем они занимаются за закрытыми дверями.

С 1 апреля принц Гарри с Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

В сентябре Гарри и Меган договорились о съемке фильмов и сериалов для Netflix. Еще одним источником дохода четы стали публичные выступления, за которые им платят огромные гонорары.