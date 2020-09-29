Посольство России в Колумбии занялось вопросом российского «снайпера-убийцы»

Власти Колумбии передали российскому посольству информацию о том, что «спецназовец из России» якобы участвовал в подготовке убийства президента страны Ивана Дуке, посольство изучает вопрос. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал пресс-атташе Евгений Наумов.

Он рассказал, что колумбийские СМИ узнали о разоблаченном заговоре, в котором якобы участвовали израильтянин и россиянин — не уточняется, был ли последний гражданином РФ или выходцем из России. Обоих назвали бывшими спецназовцами и опытными снайперами. Предполагаемый россиянин не был задержан и идентифицирован, так что подтвержденной информации о нем нет.

«Имеющаяся у нас информация ограничена той, что публикуют колумбийские СМИ, однако мы поддерживаем связь с компетентными органами Колумбии», — приводит агентство слова пресс-атташе.

О том, что россиянин якобы готовил покушение на Дуке, стало известно 27 сентября. Источник в правительстве тогда сообщил журналистам, что службы безопасности страны находятся в состоянии повышенной готовности из-за этой информации.