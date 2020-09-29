В НАТО призвали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии. С таким заявлением выступил генсек организации Йенс Столтенберг, сообщается на сайте альянса.

«Я призываю Грузию использовать все возможности для приближения к НАТО и подготовке к членству в альянсе», — сказал Столтенберг. Он отметил, что эта страна достигла больших успехов в реформировании армии и проведении демократических реформ. При этом он призвал Россию «прекратить признание регионов Абхазии и Южной Осетии» и вывести оттуда свои силы.

В августе премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что страна продолжает укреплять партнерство по стратегическим направлениям — НАТО, США и Евросоюз. «Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это процесс, и мы обязательно доведем его до конца», — сказал премьер.

Согласно официальной позиции НАТО, эти «оккупированные территории» являются частью Грузии, а потому речь об участии в альянсе может идти только с учетом их. Пятая статья Устава НАТО о коллективной безопасности содержит норму, по которой нападение на одну страну блока будет приравниваться к нападению на всех членов.

Грузия стремится к членству в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе с 1990-х годов. На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года в коммюнике было зафиксировано, что рано или поздно Тбилиси присоединится к военному блоку.

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