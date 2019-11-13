Грузия объяснила невозможность вступления в НАТО

Члены НАТО не могут достигнуть консенсуса по поводу принятия Грузии в альянс из-за России, заявил министр обороны республики Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой «Имеди».

«Мы должны исходить из реальности. Одно — это наше желание, а второе — пути его осуществления», — отметил политик.

Ранее глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси заявил, что НАТО не будет рассматривать вступление Грузии в альянс без территорий Абхазии и Южной Осетии. Согласно официальной позиции НАТО, эти «оккупированные территории» являются частью Грузии, а потому речь об участии в альянсе может идти только с учетом их.

В марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал Грузии присоединение к блоку. Он подчеркнул, что республика является уникальным партнером для Североатлантического альянса, и объявил о продолжении совместной работы по подготовке страны к вступлению в НАТО.

Грузия стремится к членству в Евросоюзе и Североантлантическом альянсе с 1990-х годов. На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года в коммюнике было зафиксировано, что рано или поздно Тбилиси и Киев присоединятся к военному блоку.

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