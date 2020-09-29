Армения показала удары по позициям армии Азербайджана

Министерство обороны Армении показало удары по позициям армии Азербайджана. Видео болевых действий опубликовано на YouTube.

Отмечается, что на кадрах показано уничтожение азербайджанской военной техники. Помимо этого, на видео запечатлен момент удара по группе военных армии Азербайджана, которые разбегаются в стороны за секунду до этого.

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.