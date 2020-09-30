Взрыв в Париже оказался звуком от истребителя

За мощный взрыв в столице Франции Париже приняли звук от истребителя. Об этом местная полиция сообщила на своей странице в Twitter.

«В Париже и его окрестностях был слышен очень громкий звук. Взрыва не было, это истребитель, который преодолел звуковой барьер», — говорится в сообщении.

Полицейские также призвали жителей успокоиться и не перегружать линии экстренной связи.

BFMTV отмечает, что громкий звук, похожий на взрыв, зафиксировали в полдень по парижскому времени (13:00 мск). Издание пишет, что он побеспокоил многих жителей Парижского региона (Иль-де-Франс).

Ранее сообщалось, что эхо от мощного взрыва прокатилось по всему Парижу: о громком звуке сообщали люди из нескольких центральных районов, а также близлежащих пригородов. Очевидцы также рассказывали, что их дома раскачивались.