Россияне воспользовались удаленкой и скупили билеты на отдых

Россияне воспользовались длинными каникулами в школе и переходом на дистанционный режим работы и скупили билеты на отдых в октябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

В лидерах оказались российские курорты, а также курорты Турции. Директор АТОР подчеркнула, что россияне предпочитают внутренние направления, потому что по родной стране на фоне коронавируса им путешествовать спокойнее.

По мнению эксперта, россияне, которых перевели на удаленку, предпочитают работать онлайн с курортов. «Люди просто хотят захватить ещё немного солнца, так как многим из них летом так и не удалось отдохнуть», — пояснила Ломидзе.

29 сентября Сергей Собянин объявил о введении двухнедельных осенних школьных каникул для снижения заболеваемости коронавирусом. Плановые каникулы в большинстве школ начинаются с 5 октября и длятся неделю.