Лукашенко сравнил Белоруссию с российским регионом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил республику с Брянской областью. По его словам, экономики страны и соседнего российского региона во многом похожи. Об этом он заявил на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом, пишет БЕЛТА.

«Мы думаем, действуем одинаково... Нюансы всегда были и будут, но мы полны решимости их решить», — сказал Лукашенко. Он отметил, что межрегиональное взаимодействие Белоруссии и России приносит ощутимый экономический эффект обеим сторонам.

По его оценке, в ближайшие годы товарооборот между Белоруссией и Брянской областью может перевалить за миллиард долларов. В качестве перспективных сфер сотрудничества он назвал дорожное и жилищное строительство, однако отметил, что Белоруссии и Брянской области также следует развивать отношения в науке и технологиях.

Богомаз со своей стороны высоко оценил экономические отношения российского региона и соседнего государства. По его словам, более трети внешнеторгового оборота Брянской области приходится именно на Белоруссию.