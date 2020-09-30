Море принесло к берегу тушу неопознанного существа длиной более 10 метров

В индонезийской провинции Малуку волны принесли к берегу тушу неопознанного существа, длина которой превышает 10 метров. Видео, снятое очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Находку совершили жители одной из прибрежных деревень. Они полагают, что останки принадлежат огромной змее.

Голова существа сохранила плавучесть и была заметна на поверхности, а гигантский хвост оставался под водой. Некоторые из его костей оказались сломаны.

Фрагменты туш крупных морских животных, которые иногда находят на берегу океана, называют глобстерами. Хотя сильное разложение затрудняет их точную идентификацию, считается, что это останки акул или китов.

В 2018 году сообщалось, что жители Камчатки обнаружили на побережье останки необычного волосатого существа. Тушу прибило к берегу после сильного шторма неподалеку от села Пахачи Олюторского района.