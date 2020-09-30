Российским самолетам отказали в иностранных системах

Иностранные компании отказываются заключать новые и исполнять действующие контракты на поставку готовых систем для российских гражданских самолетов. Об этом рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак, передает «Интерфакс».

«По факту без объявления санкций они сказали о том, что системы больше поставлять не будут», — объяснил чиновник. Он добавил, что часть поставщиков сообщили об этом официально, а кто-то объяснил ситуацию российским авиапроизводителям по непубличным каналам. В дальнейшем, считает Шпак, ограничения коснутся микроэлектроники.

По его мнению, таким образом зарубежные компании хотят остановить российское гражданское авиастроение. Шпак не уточнил, какие именно системы не будут поставляться и каких самолетов проблемы коснутся.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил с хамством отказ западных партнеров поставлять композитные материалы для российского самолета МС-21. По его мнению, все они работают сообща для борьбы с Россией, развитием ее экономики и оборонного комплекса.

Из-за проблем с импортом МС-21 получит изготовленные из российских композитов панели кессона крыла и центроплана. Поставки лайнера авиакомпаниям предполагается начать в конце 2021 года.