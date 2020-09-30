Кремль отреагировал на сообщения о турецких военных в Карабахе

Российские военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения об участии турецких военных в конфликте. Его реакцию приводит РИА Новости в среду, 30 сентября.

Материалы по теме Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек «Кем вы себя возомнили?!» Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?

Накануне в Минобороны Армении сообщили, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. По данным военного ведомства, турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа.

В свою очередь, турецкая сторона опровергла эту информацию.

29 сентября Кремль обратился с призывом к странам не подливать масла в огонь конфликта в Карабахе. По словам Пескова, сообщения о военной поддержке Азербайджана и Армении не способствуют урегулированию ситуации в регионе.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. 29 сентября Степанян сообщила, что армия Азербайджана обстреляла воинскую часть в городе Варденис, который находится непосредственно на территории Армении, а не в Карабахе.