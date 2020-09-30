Реклама SPA-отеля на месте концлагеря возмутила интернет-пользователей

Жители Боснии и Герцеговины запустили интернет-кампанию и обратились в Google, чтобы организация убрала со своих карт и из поисковой выдачи отель Vilina Vlas. В годы Боснийской войны (1992-1995) он был одним из главных мест заключения во время погромов в Вишеграде. Об этом пишет Independent.

Особенно пользователей возмутила реклама отеля, который недавно устроил акцию из-за коронавируса — пользуясь государственным ваучером, можно посетить со скидкой SPA- и велнес-центр при гостинице. Мера направлена на поддержание туристической отрасли.

Притом что в годы Боснийской войны здесь располагался настоящий концлагерь, где пытали людей, ООН также установила, что в 1992 году на месте будущего отеля изнасиловали 200 женщин. Впоследствии некоторых убили, а оставшиеся в живых позже покончили с собой.

По мнению активистов, нужно было изначально строить мемориал, а не отель, чтобы увековечить память погибших. Пользователи создали петицию и обратились в Google с просьбой воспрепятствовать «стиранию истории». Они привели в пример Освенцим, который не рекламируют как курорт. Также активисты рассказывают тем, кто заинтересовался Vilina Vlas, истинную историю места. В Google на запрос пока что не ответили.

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