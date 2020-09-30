В Испании задержали девять россиян за перевозку гашиша на парусниках

Испанская полиция задержала девять россиян и двух болгар, которые перевозили гашиш на парусниках. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что всего было изъято 35 тонн наркотика. Сентябрьские действия правоохранителей против преступной группировки длились пять дней. При этом крупные изъятия наркотиков по данному делу проходили еще в марте 2020 года, а расследование началось осенью 2019 года. Операция стала самой крупной в Испании по борьбе с незаконным оборотом гашиша по морю.

12 сентября сообщалось, что у берегов острова Пальма на Канарском архипелаге испанские силовики перехватили набитое кокаином судно из Хорватии. У контрабандистов изъяли свыше тонны кокаина, расфасованного в 980 пакетов. Тогда были задержаны трое членов экипажа, все они граждане Хорватии.

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