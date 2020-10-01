Трампу смогут отключать микрофон на дебатах с Байденом

Модератор дебатов кандидатов в президенты США сможет отключать микрофоны участникам — президенту Дональду Трампу и кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Об этом сообщает британское издание The Independent со ссылкой на организаторов дебатов.

Таким образом предполагается сохранить «больший порядок в дискуссиях по различным вопросам». Трамп считает, что организаторы — на стороне его противников и что ведущий дебатов Крис Уоллес участвовал в них на стороне Байдена.

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Президент США также высказал уверенность в том, что победил своего соперника. Он указал на крайне высокие рейтинги дебатов на телевидении и заявил, что телеканалы когда-нибудь будут скучать по тому успеху, который обеспечивало его присутствие.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. В ходе прений кандидаты в президенты многократно перебивали друг друга, обменивались обвинениями в нарушении законов и грубостями. Так, Байден в какой-то момент предложил Трампу «заткнуться».

Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Выборы президента США состоятся 3 ноября.