Объяснена опасность спутанных проводов

Подключенные к электропитанию и спутанные между собой провода могут повредить технику, вызвать короткое замыкание или привести к травмам человека, задевшего их. Об опасности предупредил технический эксперт АНО центр «Независимая экспертиза» Иван Симонов, передает агентство «Прайм».

По словам специалиста, современная электроника очень чувствительна к потере контакта с электрической сетью или с другим устройством, поэтому нарушение контакта в проводах может привести к полному или частичному выходу техники из строя.

Он посоветовал следить за тем, чтобы провода не имели заломов, а находящиеся рядом кабели не пересекались. Если шнур от устройства слишком длинный, его необходимо скрутить, а затем скрепить нитками или тонкими эластичными проводами. В таком случае техника будет служить долго и не травмирует владельца.

Кроме того, спутанные провода связаны с серьезным неудобством при эксплуатации устройств. Так, если будет задет один провод, то одновременно будут задеты и все остальные, а это может привести к частичному выпадению проводов из разъемов или электрических розеток. Также их сложнее отключить от розетки, так как непонятно, что к чему относится отдельный шнур, и соседние провода будут мешать процессу.

Ранее эксперт по технологиям аккумуляторов назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению срока службы батареи. Чтобы избежать этого, необходимо оперативно снимать с зарядки телефон, если индикатор батареи показывает 100 процентов.