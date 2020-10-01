Работу ПВО недалеко от Еревана сняли на видео

Очевидцы сняли на видео работу ПВО недалеко от Еревана. Запись произошедшего была опубликована в социальных сетях.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила об уничтожении азербайджанского беспилотника недалеко от Еревана. Согласно ее заявлению, беспилотный летательный аппарат был сбит силами ПВО Армении в воздушных границах Котайской области. Отмечается, что беспилотник был уничтожен в 16 километрах от столицы Армении.

Ранее Армения заявила об обстреле территории страны со стороны Азербайджана. Согласно заявлению Минобороны, в результате атаки погиб мирный житель, еще двое были ранены. Власти Армении утверждают, что Азербайджан применил артиллерию в направлении мирного населенного пункта, а также совершил атаку с беспилотного летательного аппарата.

27 сентября начались бои в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республика Арцах), из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.

Президенты России, Франции и США 1 октября выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.