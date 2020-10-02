Модель прошлась по улицам в просвечивающем грудь топе и была обругана

Британская модель Чарли Ховард (Charli Howard) прошлась по улицам Лондона в откровенном наряде, в результате чего столкнулась с критикой в сети. Соответствующая серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах звезда запечатлена в коричневых брюках клеш, ботинках с острым носом и желтом топе из тонкой ткани, через которую просвечивается грудь. При этом на ней не было бюстгальтера. Свой образ Ховард дополнила сумкой леопардовой расцветки и несколькими подвесками.

Подписчики обругали манекенщицу за неподобающий внешний вид. «Ты великолепна, но не в этой вещи. Косточки выглядят такими неудобными», «Поверить не могу, что ты так ходишь. Было очень холодно», «Как много людей уже написали, что твой топ просвечивающий?», «Это ужасно», — высказывались они.

В июле жена Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер снялась в прозрачном топе бренда Эмили Ратаковски Inamorata Woman и подверглась критике. На размещенном кадре она позирует во дворе на территории дома в плавках и розово-оранжевом топе из просвечивающей грудь ткани.