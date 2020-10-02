Российские боевые вертолеты оснастят дронами-камикадзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По информации издания, новый модульный блок, который в скором времени будет установлен на российские машины, позволит им запускать корректируемые ракеты, мини-беспилотники и дроны-камикадзе. Вертолеты также будут оснащены аппаратурой для программирования вооружения, с помощью которой они смогут не только накачать энергию в беспилотный летательный аппарат, но и запустить его.

Ранее американское издание The Drive обратило внимание на ролик с вероятным нападением беспилотника-камикадзе неизвестной модели на бронированную машину. Представленное видео в публикации названо пугающим — в нем с камеры, установленной на самом дроне, показано приближение данного летательного аппарата к цели, окруженной людьми. Ролик обрывается незадолго до вероятного контакта беспилотника с машиной.