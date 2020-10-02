Виктора Януковича признали изменником

Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе приговор Оболонского районного суда, заочно приговорившего бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Приговор, таким образом, вступил в силу, сообщает «Страна.ua».

«Решение суда исключительно политическое. Оно будет обжаловано в Верховном суде в кратчайшие сроки», — заявил адвокат Виталий Сердюк. Он считает, что вина его подзащитного не доказана.

Юрист отметил, что признание Януковича виновным по делу о государственной измене «показывает, что представители экс-президента Петра Порошенко до сих пор влияют на судебную систему и на решения судов».

«Поскольку сейчас все чаще правда просачивается наружу, появляются доказательства и факты о том, что Крым сдали именно Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов и другие лица, пришедшие к власти в результате трагических событий 2014 года, им необходимо отвести от себя подозрения, окончательно похоронить правду, переложив свою вину на Виктора Януковича, в чем им помогают и судьи апелляционной инстанции», — считает Сердюк.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Он был приговорен к 13 годам лишения свободы заочно.