Парламент Болгарии объявил кириллицу болгарской азбукой: большая часть депутатов проголосовала за переименование праздника 24 мая с «Дня болгарского просвещения и культуры и славянской азбуки» в «День болгарской письменности, образования и культуры». Об этом пишет «Балканский обозреватель» в своем Facebook.

73 депутата проголосовали «за», четверо — «против», а еще 34 воздержались. Если закон примут, изменения коснутся Трудового кодекса в части национальных праздников.

По мнению коалиции «Объединенных патриотов», считать 24 мая праздником славянской письменности придумали члены Коммунистической партии, а на самом деле кириллицу следует объявить болгарской азбукой. В парламенте считают, что ее следует признать таковой, поскольку кириллица «была создана в Болгарии и заменила глаголицу».

«Сегодня не только сила армий и экономическая сила определяют место страны в мире, существует еще одна значительная и важная сила — сила духовных и нематериальных ценностей. Сила духа может быть гораздо более мощным оружием, чем ракеты и ядерное оружие», — заявил один из депутатов Милен Михов.

Другой депутат, Красимир Богданов, также счел кириллицу чисто болгарским произведением. Он призвал жителей страны к широкой национальной поддержке.

«Мы не должны страдать от комплексов! Не забываем, что славянофильство — это политическая доктрина другого государства, которое имеет свои имперские цели и намерения со времен Петра Великого», — добавил Богданов.

В апреле 2017 года тогдашний президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Считают, что на положение русского языка это никак не повлияет.

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