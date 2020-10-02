Подозреваемый в убийстве подполковника МВД назвал причину расправы

Подозреваемый в убийстве подполковника МВД в отставке Александра Шестакова доставлен на допрос к следователю. Оперативное видео опубликовал Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, как конвой ведет мужчину. На допросе он заявляет, что мотивом убийства была личная неприязнь.

В СКР заявили, что у мужчины 1994 года рождения обнаружен нож, по которому следствием будет назначена судебная экспертиза.

Подозреваемый работал в приюте для бездомных животных, директором которого был Шестаков. Но он уволил работника за пьянство на рабочем месте, сообщает Telegram-канал Life Shot. Задержанный является рецидивистом. Его судили за кражи, угрозу убийством и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

1 октября сообщалось, что в Москве убили 55-летнего директора приюта Александра Шестакова. Туда пришел неизвестный, напал на него со спины и вонзил ему нож в шею. По горячим следам был задержан предполагаемый убийца.

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