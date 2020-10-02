Немецкая полиция накрыла MMA-турнир неонацистов

Немецкая полиция накрыла организованный неонацистами турнир по смешанным единоборствам (MMA) в Магдебурге. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Полицейская операция состоялась на прошлой неделе. Правоохранительные органы устроили рейд на байкерский клуб, где промоушен Kampf der Nibelungen (KdN) проводил турнир MMA, несмотря на запрет, наложенный еще в 2019 году. В операции приняли участие около 140 офицеров полиции.

На ивенте присутствовали 90 человек. Правоохранительные органы попросили их покинуть помещение и конфисковали ринг.

KdN — ультраправый спортивный промоушен. С 2013 года организация проводит ивенты в режиме секретности. Целевая аудитория KdN — немецкие неонацисты.

Традиционно турниры KdN проводились в рамках ультраправого фестиваля Щит и Меч, приуроченного ко дню рождения Адольфа Гитлера.