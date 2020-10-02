Пашинян третий раз за шесть дней позвонил Путину

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, где продолжаются активные боевые действия. Об это сообщается на сайте Кремля в пятницу, 2 октября.

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Стороны высказали серьезную озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в столкновения боевиков с Ближнего Востока. Российский лидер вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боев и возобновления диалога между конфликтующими сторонами.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Это уже третий звонок Пашиняна Путину за последние шесть дней.

Ранее в пятницу Никол Пашинян заявил, что армянское правительство находится в постоянных переговорах с Россией. По его словам, Москва всегда стремилась играть роль посредника в конфликте.

Также 2 октября в МИД Армении заявили о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокациях и эскалации конфликта.