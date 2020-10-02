Россиянин выплатил бывшей жене миллион рублей и решил сбежать от нее за границу

В Тюмени местный житель не смог ужиться в одном доме вместе со своей супругой, поэтому после развода он выплатил ей миллион рублей и решил сбежать вместе со своей семьей в Чехию. Об этом пишет «Мегатюмень».

В результате бракоразводного процесса суд вынес постановление, разрешающее женщине вселиться в коттедж бывшего супруга и его новой семьи, а также запретил тюменцу выезд из страны. После завершения раздела имущества мужчина должен был отдать бывшей супруге больше одного миллиона рублей, а из-за отсутствия средств сумму решили взыскать с его зарплаты.

Однако россияне не смогли ужиться на одной жилплощади. Как сообщили в региональной УФССП, тюменец отдал полную сумму бывшей супруге, оплатил сбор за позднее погашение долга и подал документы для получения разрешения на выезд за границу. Вместе со своей семьей он собрался уехать жить в Чехию.

В июле 2020 года в Красноярске завели уголовное дело на местного жителя, который устроил поджог в доме своей бывшей жены. В тот момент женщина была в отъезде. Оказалось, что мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Он намочил упаковку утеплителя бензином и таким образом поджег здание, которое полностью сгорело.

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